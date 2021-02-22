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    Автопорушники начувайтесь: у Вінниці на допомогу поліцейським прийде штучний інтелект

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    В систему можна завантажити базу даних номерів - Автопорушники начувайтесь: у Вінниці на допомогу поліцейським прийде штучний інтелект
    В систему можна завантажити базу даних номерів
    фото: Facebook

    Система дозволятиме розпізнавати 99% усіх номерних знаків автомобілів при швидкості до 250 км/год

    Сьогодні, 22 лютого у приміщенні Головного управління поліції Вінницької області презентували нову інтелектуальну безпекову систему під назвою «Vezha».

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

    Керівник поліції Вінниччини Іван Іщенко підписав меморандум із ІТ-компанією «Incoresoft Україна», за яким вінницька поліція першою в Україні має впровадити у свою роботу безпековий проект.

    Йдеться про використання штучного інтелекту аналітики потоку з камер відеоспостереження. Система дозволить за допомогою штучного інтелекту розпізнавати об’єкти, номерні знаки та обличчя.

    У поліції стверджують, що це в сотні разів прискорить процес отримання, обробки та зберігання даних, користуватися якими зможе кожний поліцейський.

    Як пояснили в презентації, система дозволятиме розпізнавати 99% усіх номерних знаків автомобілів при швидкості до 250 км/год. Система відрізняє номерні знаки понад 70 країн, а також визначає марку, модель на колір авто з точністю 95%. Аналізує траєкторію авто та будує його маршрут. Зберігає дату і час, коли авто було на певній ділянці.

    В систему можна завантажити базу даних номерів, і якщо система фіксує один з номерів з бази на мапі – одразу надсилає про це сповіщення.

    Нагадаємо, у Києві з 15 лютого, камери автофіксації почали фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Перша така камера знаходиться у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36.

    Теги: ДТП дороги Вінниця поліція
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