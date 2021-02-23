Коронавірус на Одещині: за добу зареєстровано 11 смертей

Серед захворілих 6 дітей і 12 медпрацівників

За минулу добу на території Одеської області лабораторно підтверджено 159 нових випадків коронавирусної хвороби.

За даними МОЗ найбільша кількість хворих в Одесі – 85 людей. Серед захворілих 6 дітей і 12 медпрацівників.

Також за добу зареєстровано 11 смертей пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19.

В цілому по країні за добу виявлено 4282 нових випадки коронавируса.

Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 236 осіб; летальних випадків – 153; одужало – 4 351 особа; здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 311 844 особи; одужало – 1 151 777 осіб; летальних випадків – 25 309; проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Нагадаємо, у Києві фіксують різке зростання захворюваності на Covid-19.