«Велике будівництво» – велика містифікація. Ексміністр висміяв плани Зеленського

Зеленський обіцяє 6500 км доріг. За словами Омеляна, на цей рік вистачить лише на 1335 км

Заява президента Володимира Зеленського про те, що цього року збудують 4,5 тис. кілометрів доріг державного значення та 2 тис. – місцевого, не відповідає дійсності. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

Омелян зазначив, що на таке будівництво має бути передбачено не менше ніж 150 млрд грн. «У принципі, так і обіцяли минулого року. Але «чомусь» на дорожню галузь цьогоріч виділено лише 81,3 млрд грн. З усіх джерел. І з цих грошей треба віддати борги, які подвоїлися до 10 млрд грн, на безпеку руху, на місцеві дороги. На дороги державного значення передбачається аж 31 млрд грн. І де взяти ще близько 100 млрд грн на «6500 км» – ніхто навіть не заїкається», – повідомив він.

За словами Омеляна, з наявного фінансування на цей рік коштів вистачає на ремонти всіх типів лише 1 335,46 км автошляхів державного значення. «Це згідно тіє ж Державної цільової програми, затвердженої минулого тижня на Кабміні», – уточнив він.

Омеляна додав, у 2020 році відремонтовано лише 3 357 км доріг, або, якщо вірити Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки – 3 550 км.

«Решта 500-700 км, аби дотягнути до омріяної цифри в 4 000 км, «відремонтовано» лише одним шаром асфальту поверх ям. Життя такого ремонту – три роки, якраз до завершення першого терміну президента, і це якщо повезе. Повезе йому чи цим дорогам, але не нам, бо все розвалиться», – сказав Омелян.

Нагадаємо, Зеленський на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів про досягнення у «Великому будівництві»