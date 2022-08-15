З'явилося відео смертельного вибуху міни в Затоці

На кадрах видно, як снаряд вибухає у воді, де перебувають кілька чоловіків

У Мережі з'явилося відео, як на одному із пляжів Одеської області, у Білгород-Дністровському районі, у прибережних водах у неділю, 14 серпня, вибухнула міна, що призвело до загибелі двох людей.



Так, на кадрах видно, як снаряд вибухає у воді, де перебувають кілька осіб. Відпочивальники з переляку почали тікати на берег.



Як повідомило оперативне командування Південь, від вибуху двоє чоловіків загинули на місці, один отримав поранення.

«Суспільне» повідомляє, що на міні підірвалися двоє будівельників. За інформацією Білгород-Дністровської міськради, вибух стався на базі відпочинку «Рута».

Як відомо, Одеська обласна військова адміністрація та мерія Одеси вирішила цьогоріч не відкривати морські пляжі. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко пояснив причину такого рішення тим, що існує мінна небезпека ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

Очільник ОВА закликав з розумінням поставитись до цієї вимоги.

Нагадаємо, раніше на одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз. Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився. Ще один відпочивальник загинув на пляжі в Грибівці у Одеській області від вибуху міни в морській воді.