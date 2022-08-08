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Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)
Одесити ігнорують заборону на відвідування пляжів
фото з відкритих джерел

Поліцейські втомилися бігати за людьми, які відпочивають на замінованих пляжах

На пляжах Одеси, попри заборону на купання через високу мінну небезпеку, масово купаються люди. До того ж вони роблять це на очах у поліції. Відповідне відео оприлюднили користувачі соцмереж.

Як видно на кадрах, поки відпочивальники стрибають у воду з пірса та купаються, троє поліцейських просто дивляться на це. За словами очевидців, одеські правоохоронці втомилися бігати за порушниками, таким чином зазнавши поразки у «битві за море».

Варто зазначити, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

Як відомо, Одеська обласна військова адміністрація та мерія Одеси вирішила цьогоріч не відкривати морські пляжі. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко пояснив причину такого рішення тим, що існує мінна небезпека ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

«Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди (цьогоріч – «Главком») гинуть від ворожих мін, як викидає на узбережжя. Головне наше завдання – збереження життя і здоров’я жителів області. Тому з Одеською міською радою прийняли рішення не відкривати пляжів», – зазначив Марченко.

Очільник ОВА закликав з розумінням поставитись до цієї вимоги.

Нагадаємо, раніше на одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз. Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився. Ще один відпочивальник загинув на пляжі в Грибівці у Одеській області від вибуху міни в морській воді.

Раніше повідомлялося, що купальний сезон не відкриватимуть у областях України, які були під окупацією російських військ. Поки спеціалісти ДСНС не розмінують усі водойми – громадян наполегливо просять не відпочивати біля річок та озер.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території

Додамо, що раніше румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

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Теги: війна пляжі Одеса

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