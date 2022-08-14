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Трагедія у курортній Затоці. На пляжі вибухнула міна

Надія Клочко
glavcom.ua
Трагедія у курортній Затоці. На пляжі вибухнула міна
Відпочивальники ігнорують заборону щодо купання на пляжах Одещини
фото з відкритих джерел

Пляжі Одещини заміновані, відпочивати на них категорично заборонено

Двоє людей загинули внаслідок підриву на міні на пляжі у Затоці на Одещині. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

«Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше», – написав Братчук у своєму Telegram.

Згодом речник Одеської ОВА оприлюднив деталі інциденту. За його інформацією, загинуло двоє людей, це одна особа отримала поранення.

«Двоє загиблих, один поранений. Працює слідчо-оперативна група», – повідомив він.

«Суспільне» повідомляє, що на міні підірвалися двоє будівельників. За інформацією Білгород-Дністровської міськради, вибух стався на базі відпочинку «Рута».

Як відомо, Одеська обласна військова адміністрація та мерія Одеси вирішила цьогоріч не відкривати морські пляжі. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко пояснив причину такого рішення тим, що існує мінна небезпека ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

«Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди (цьогоріч – «Главком») гинуть від ворожих мін, як викидає на узбережжя. Головне наше завдання – збереження життя і здоров’я жителів області. Тому з Одеською міською радою прийняли рішення не відкривати пляжів», – зазначив Марченко.

Очільник ОВА закликав з розумінням поставитись до цієї вимоги.

Нагадаємо, раніше на одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз. Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився. Ще один відпочивальник загинув на пляжі в Грибівці у Одеській області від вибуху міни в морській воді.

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Теги: вибух пляжі Одещина міни

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