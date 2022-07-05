Чи відкриють пляжі на Одещині: ОВА ухвалила рішення

На Одещині гинуть люди від ворожих мін, як викидає на узбережжя

Очільник обласної адміністрації закликає ставитися з розумінням до обмежень

Одеська обласна військова адміністрація та мерія Одеси вирішили цьогоріч не відкривати морські пляжі. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

За словами чиновника, причина такого рішення полягає у тому, що існує мінна небезпека та ймовірність ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

«Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди (цьогоріч – «Главком») гинуть від ворожих мін, як викидає на узбережжя. Головне наше завдання – збереження життя і здоров’я жителів області. Тому з Одеською міською радою прийняли рішення не відкривати пляжів», – зазначив Марченко.

Очільник ОВА закликав з розумінням поставитись до цієї вимоги.

«Великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно небезпечними. Тому й запроваджені заходи безпеки у торгівельних центрах, комендантська година, інші обмеження. Це також стосується відвідування пляжів та купання в морі», – сказав він.

Марченко також нагадав, що ворог сьогодні опівдні намагався завдати ракетного удару по портовій інфраструктурі. Але ракети були збиті нашими силами ППО.

Нагадаємо, раніше на одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз. Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився. Ще один відпочивальник загинув на пляжі в Грибівці у Одеській області від вибуху міни в морській воді.

Раніше стало відомо, що купальний сезон не відкриватимуть у областях України, які були під окупацією російських військ. Поки спеціалісти ДСНС не розмінують усі водойми – громадян наполегливо просять не відпочивати біля річок та озер.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців..

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