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  4. Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки (відео)
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    Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки (відео)

    Росія атакувала Одещину вранці 26 липня - Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки (відео)
    Росія атакувала Одещину вранці 26 липня
    скрін з відео

    «Просто терористам з РФ захотілося постріляти»

    Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ранкових ракетних ударів по курортному селищі Затока на Одещині. Відео глава держави опублікував в Instagram.

    Зеленський зазначив, що окупанти підло вдарили вранці, коли люди ще спали. При цьому жодних військових чи їхніх баз на місці удару не було.

    «Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен «освободітєль», який руйнує наше життя», – написав Зеленський.

    На кадрах видно зруйновані будівлі та розкидані уламки. Пошкоджені будинки ще тліють.

    Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Володимир Зеленський Україна Затока окупація #stoprussia
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    Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки (відео)