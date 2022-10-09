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ЗСУ знищили дрон-камікадзе, який летів на Одесу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили дрон-камікадзе, який летів на Одесу
Безпілотний літальний апарат знищено над морем
фото ілюстративне

У Миколаївській області ЗСУ збили російський літак

Сьогодні, 9 жовтня, росіяни намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed-136. Українські сили збили ворожий безпілотник, повідомляє ОК «Південь».

«Близько 11.30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» безпілотний літальний апарат знищено над морем», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними військових, об 11.00 в Миколаївській області ЗСУ збили російський літак, імовірно Су-25.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 жовтня, українські захисники ліквідували близько 440 рашистів. Від початку війни наші воїни вже знищили приблизно 62500 російських окупантів. 

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

Теги: Одеса літак безпілотник ворог росіяни

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