ЗСУ знищили дрон-камікадзе, який летів на Одесу

У Миколаївській області ЗСУ збили російський літак

Сьогодні, 9 жовтня, росіяни намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed-136. Українські сили збили ворожий безпілотник, повідомляє ОК «Південь».

«Близько 11.30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» безпілотний літальний апарат знищено над морем», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними військових, об 11.00 в Миколаївській області ЗСУ збили російський літак, імовірно Су-25.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 жовтня, українські захисники ліквідували близько 440 рашистів. Від початку війни наші воїни вже знищили приблизно 62500 російських окупантів.

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.