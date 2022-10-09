Ще майже пів тисячі вояк: Генштаб оновив втрати ворога
Окупанти щодня сотнями гинуть на українській землі
За минулу добу, 8 жовтня, українські захисники ліквідували близько 440 рашистів. Від початку війни наші воїни вже знищили приблизно 62500 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2486 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од.;
- артилерійських систем – 1477 (+18) од.;
- реактивних систем залпового вогню – 348 (+3) од.;
- засоби протиповітряної оборони ‒ 180 (+0) од.;
- літаків – 266 (+0) од.;
- гелікоптерів – 235 (+1) од.;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7);
- крилаті ракети ‒ 247 (+1);
- кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од.;
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
Нагадаємо, за даними Генштабу, під натиском Збройних сил окупанти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму – 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.
Також повідомлялося, що 8 жовтня між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.
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