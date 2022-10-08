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Атака дронів на Нікополь: голова облради розповів про наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Нікополь: голова облради розповів про наслідки (фото)
З важкої артилерії окупанти кілька разів вдарили по Червоногригорівській громаді.
Микола Лукашук/Telegram

Внаслідок атаки іранських безпілотників у Нікополі пошкоджено шість приватних будинків

Російські загарбники сьогодні атакували Нікополь дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, з важкої артилерії окупанти кілька разів вдарили по Червоногригорівській громаді. Вдруге атакували вже надвечір. Інформація з‘ясовується.

Атака дронів на Нікополь: голова облради розповів про наслідки (фото) фото 1

У Криворізькому районі в селі Велика Костромка на ворожій міні підірвався комбайн. Аграрій саме збирав врожай соняшника. Вибухом у комбайна пошкодило колесо, водій не постраждав.

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«На місці рятувальники виявили й інші вибухонебезпечні предмети. Тому закликаю всіх громадян бути максимально уважними і обачними. Не чіпайте підозрілі предмети, якщо натрапили на них – викликайте поліцію і співробітників ДСНС», – додав Лукашук.

Щодо інших районів Дніпропетровщини – день минув спокійно.

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Нагадаємо, триває 227-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА.

Теги: війна росія Україна окупанти Дніпропетровщина безпілотник

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