Снігопад в Україні: біля Одеського НПЗ паралізовано рух транспорту
- Сьогодні, 14:13
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Вантажівка стала поперек дороги
Сьогодні в Одесі, біля нафтопереробного заводу великогабаритна вантажівка застрягла виконуючи поворот.
Про це інформують «
«В Одесі на Шкодовой горі, біля Одеського НПЗ фура застрягла поперек проїжджої частини в результаті чого рух практично перекрито», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що синоптики попередили про сильні хуртовини у вісьмох областях.