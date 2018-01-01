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    Снігопад в Україні: біля Одеського НПЗ паралізовано рух транспорту

    Вантажівка стала поперек дороги
    Сьогодні в Одесі, біля нафтопереробного заводу великогабаритна вантажівка застрягла виконуючи поворот. Про це інформують «Видео Новости Одессы», повідомляє «Главком». «В Одесі на Шкодовой горі, біля Одеського НПЗ фура застрягла поперек проїжджої частини в результаті чого рух практично перекрито», -
    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка

    Вантажівка стала поперек дороги

    Сьогодні в Одесі, біля нафтопереробного заводу великогабаритна вантажівка застрягла виконуючи поворот.

    Про це інформують «Видео Новости Одессы», повідомляє «Главком».

    «В Одесі на Шкодовой горі, біля Одеського НПЗ фура застрягла поперек проїжджої частини в результаті чого рух практично перекрито», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що синоптики попередили про сильні хуртовини у вісьмох областях.

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