Снігопад в Україні: біля Одеського НПЗ паралізовано рух транспорту

Вантажівка стала поперек дороги

Сьогодні в Одесі, біля нафтопереробного заводу великогабаритна вантажівка застрягла виконуючи поворот. Про це інформують «Видео Новости Одессы», повідомляє «Главком». «В Одесі на Шкодовой горі, біля Одеського НПЗ фура застрягла поперек проїжджої частини в результаті чого рух практично перекрито», -