У Бердянську влада не рекомендує купатися в морі через інфекції у воді

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування

Згідно з результатами лабораторних досліджень в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань

На узбережжі Азовського моря у Бердянську в останні тижні значно погіршилась якість води за бактеріологічними показниками, тож туристам рекомендують не купатися на пляжах. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

За інформацією бердянського відділу Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, в останні тижні значно погіршилась якість води Азовського моря в місцях водокористування населення та відпочивальників за бактеріологічними показниками.

Згідно з результатами лабораторних досліджень в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань.

Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочивальників.

Тому 29 липня начальник головного управління Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до бердянського міського голови Валерія Баранова та голови Запорізької ОДА Олександра Старуха щодо необхідності негайно заборонити водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів «Пляж ДЗОСТ «Факел» ПП «Курорти Приазов'я» та пляжу № 3 ТОВ «Дніпро 2000».

Місцевих жителів та гостей міста мають поінформувати про цю ситуацію.

Про заборону купання дітей та працівників оздоровчого закладу проінформовано керівництво ДЗОСТ «Факел».

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування у вказаних місцях.

Нагадаємо, курорти на Азовському морі, що цього року потерпали від нашестя медуз, переважно очистились.

Раніше повідомлялося, що відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз.