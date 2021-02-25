Розкішна 77-метрова яхта пробила носом причал (відео)

На судні відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого воно втратило керованість

Повідомлень про травми відпочивальників або членів екіпажу яхти не надходило

Розкішна яхта втратила керування і врізалася в причал в карибському порту. Інцидент потрапив на відео, яке опублікувало видання Boat International.

На кадрах видно, як 77-метрова моторна яхта пробиває дерев'яний пірс і кілька човнів яхт-клубу Сен-Мартена в Карибському морі. Зазначається, що на судні відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого воно втратило керованість.

Повідомлень про травми відпочивальників або членів екіпажу яхти не надходило.

Генеральний менеджер яхт-клубу розповів, що наслідки аварії усунені. На даний момент страхова компанія оцінює збитки, завдані невдалим швартуванням.