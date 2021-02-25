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    Розкішна 77-метрова яхта пробила носом причал (відео)

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    На судні відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого воно втратило керованість - Розкішна 77-метрова яхта пробила носом причал (відео)
    На судні відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого воно втратило керованість

    Повідомлень про травми відпочивальників або членів екіпажу яхти не надходило

    Розкішна яхта втратила керування і врізалася в причал в карибському порту. Інцидент потрапив на відео, яке опублікувало видання Boat International.

    На кадрах видно, як 77-метрова моторна яхта пробиває дерев'яний пірс і кілька човнів яхт-клубу Сен-Мартена в Карибському морі. Зазначається, що на судні відмовив бортовий комп'ютер, внаслідок чого воно втратило керованість.

    Повідомлень про травми відпочивальників або членів екіпажу яхти не надходило.

    Генеральний менеджер яхт-клубу розповів, що наслідки аварії усунені. На даний момент страхова компанія оцінює збитки, завдані невдалим швартуванням.

    Теги: відпочинок море
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