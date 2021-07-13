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    На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)

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    Навіть походи в магазин перетворилися на втечу від надокучливих комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках - На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)
    Навіть походи в магазин перетворилися на втечу від надокучливих комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках
    Фото з відкритих джерел

    Очевидці стверджують, що навіть походи в магазин перетворилися на втечу від комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках

    У Маріуполі спостерігається тотальне нашестя сонечок. Найбільше страждають жителі Лівобережного району. Про це інформує MRPL.CITY.

    Люди розповідають про величезну кількість сонечок на пляжі. У мережі з’явилися фото, на яких видно, що в повітрі літають цілі «зграї» плямистих жуків.

    Очевидці стверджують, що навіть походи в магазин перетворилися на втечу від комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках.

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    На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)
    На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)
    На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)
    На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)

    «Вийшла з донькою в магазин, а у дворі сонечок ненабагато менше, ніж на морі. Дуже швидко йшли, а назад вже бігли. Раніше, якщо зустрічали сонечко, то дуже раділи, вони ж такі милі. Але зараз, коли їх просто «хмари», вони приносять не просто дискомфорт ... На вулицю виходити не хочеться », – написала читачка.

    Біолог Володимир Монін пояснив, що скупчення комах саме на Лівобережному пляжі пов'язано з вітром. Потоками повітряних мас сонечок віднесло в східну частину міста. Сонечок стане менше, коли в них не залишиться чим харчуватися – попелиця буде з'їдена.

    Додамо, що після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів було нараховано майже два мільйони загиблих сонечок, яким не пощастило.

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    Теги: Маріуполь Чорне море туризм
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    На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)