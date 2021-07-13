На півдні України божі корівки не дають проходу туристам (фото)

Навіть походи в магазин перетворилися на втечу від надокучливих комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках

Очевидці стверджують, що навіть походи в магазин перетворилися на втечу від комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках

У Маріуполі спостерігається тотальне нашестя сонечок. Найбільше страждають жителі Лівобережного району. Про це інформує MRPL.CITY.

Люди розповідають про величезну кількість сонечок на пляжі. У мережі з’явилися фото, на яких видно, що в повітрі літають цілі «зграї» плямистих жуків.

Очевидці стверджують, що навіть походи в магазин перетворилися на втечу від комах, така ж ситуація і на дитячих майданчиках.

«Вийшла з донькою в магазин, а у дворі сонечок ненабагато менше, ніж на морі. Дуже швидко йшли, а назад вже бігли. Раніше, якщо зустрічали сонечко, то дуже раділи, вони ж такі милі. Але зараз, коли їх просто «хмари», вони приносять не просто дискомфорт ... На вулицю виходити не хочеться », – написала читачка.

Біолог Володимир Монін пояснив, що скупчення комах саме на Лівобережному пляжі пов'язано з вітром. Потоками повітряних мас сонечок віднесло в східну частину міста. Сонечок стане менше, коли в них не залишиться чим харчуватися – попелиця буде з'їдена.

Додамо, що після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів було нараховано майже два мільйони загиблих сонечок, яким не пощастило.

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