Від дня смерті Івана Франка – 105 років. Українцям показали рідкісні фото генія

Наприкінці життя Іван Франко боровся з важкою хворобою

Письменник не мав підтримки від найрідніших людей в останні дні життя

28 травня минуло 105 років, як у Львові помер український геній Іван Франко.

Франко тривалий час боровся з хворобою. На початку 1916-ого стан його здоров’я значно погіршився. Наприкінці зими Франка поклали до львівського шпиталю Українських cічових cтрільців на вулиці Петра Скарги.

Дуже часто можна почути думку, що начебто Франко боровся з венеричною хворобою, зокрема найчастіше називають сифіліс. Але у 1990-их роках учений-медик та авторитетний лікар Дмитро Луцик з’ясував причину смерті письменника. На його думку, Франко мав «деформуючий ревматоїдний поліартрит, який ускладнювали інші дрібні захворювання, злиденні матеріальні умови, посилена творча праця, ув’язнення та холод».

Медик переконаний, що хвороба викликала у Франка незворотні зміни кори головного мозку та паралізувала кисті рук. А примітивне лікування ніяк не стримувало патологію, а, навпаки, провокувало галюцинації.

Відомо, що за два тижні до смерті Франко знайшов у собі сили і пішов додому через все місто у супроводі племінника.

Письменник зустрів смерть в самотності: сини воювали на фронтах, дочка поїхала до Києва, дружина була у психлікарні.

Додамо, що нещодавно на 79-му році життя помер літератор та громадський діяч Володимир Яворівський.