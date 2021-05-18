У Росії померла відома авторка детективів

Вільмонт почала свою письменницьку кар'єру в 50 років

Померла російська письменниця, перекладачка, романістка, автор дитячих детективів Катерина Вільмонт, повідомили в пресслужбі видавництва АСТ.

Авторка романів і детективів перед початком своєї письменницької кар'єри багато років займалася професійним перекладом.

«Видавництво АСТ зі скорботою повідомляє, що 16 травня пішла з життя письменниця Катерина Вільмонт», – передали у видавництві.

Також там зазначили, що понад двадцять років співпраці з Вільмонт стали для них щасливим і яскравим часом.

Про причини смерті письменниці і дату похорону поки не повідомляється.

Катерина Вільмонт почала свою письменницьку кар'єру в 50 років. У 1995 році вийшов її перший твір – «Подорож оптимістки, або Всі баби дурепи». Потім Вільмонт видала детектив для дітей.

За сім років письменниця опублікувала 40 дитячих детективний повістей.

Також нещодаавно журналіст, який взяв у Обами інтерв’ю в юному віці, помер у 23 роки. Деймон прославився після того, як, учнем початкової школи в серпні 2009 року зустрівся з Обамою в Білому домі й взяв у нього десятихвилинне інтерв’ю. Хлопчик поставив президенту 12 питань, в основному на тему шкільних обідів, знущань з однолітків та вирішення конфліктів серед учнів.

На початку травня на 107 році життя помер американський актор, продюсер і режисер Норман Ллойд, якого експерти вважали одним з найстаріших представників кіноіндустрії.