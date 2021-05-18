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    У Росії померла відома авторка детективів

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    Катерині Вільмонт&nbsp;було 76 років - У Росії померла відома авторка детективів
    Катерині Вільмонт було 76 років
    Фото: АСТ

    Вільмонт почала свою письменницьку кар'єру в 50 років

    Померла російська письменниця, перекладачка, романістка, автор дитячих детективів Катерина Вільмонт, повідомили в пресслужбі видавництва АСТ.

    Авторка романів і детективів перед початком своєї письменницької кар'єри багато років займалася професійним перекладом.

    «Видавництво АСТ зі скорботою повідомляє, що 16 травня пішла з життя письменниця Катерина Вільмонт», – передали у видавництві.

    Також там зазначили, що понад двадцять років співпраці з Вільмонт стали для них щасливим і яскравим часом.

    Про причини смерті письменниці і дату похорону поки не повідомляється.

    Катерина Вільмонт почала свою письменницьку кар'єру в 50 років. У 1995 році вийшов її перший твір – «Подорож оптимістки, або Всі баби дурепи». Потім Вільмонт видала детектив для дітей.

    За сім років письменниця опублікувала 40 дитячих детективний повістей.

    Також нещодаавно журналіст, який взяв у Обами інтерв’ю в юному віці, помер у 23 роки. Деймон прославився після того, як, учнем початкової школи в серпні 2009 року зустрівся з Обамою в Білому домі й взяв у нього десятихвилинне інтерв’ю. Хлопчик поставив президенту 12 питань, в основному на тему шкільних обідів, знущань з однолітків та вирішення конфліктів серед учнів.

    На початку травня на 107 році життя помер американський актор, продюсер і режисер Норман Ллойд, якого експерти вважали одним з найстаріших представників кіноіндустрії.

    Теги: Росія книги література смерть письменник
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    У Росії померла відома авторка детективів