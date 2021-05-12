У Львові під час розкопок виявили фрагмент муру 14 століття

Мур продовжать розкопувати, щоб підрядники змогли виконати заміну каналізаційних та інших мереж, які проходять вище нього

Археологи допомагають будівельникам, щоб ті не зруйнували давню історію Львова

У вівторок, 11 травня, у Львові під час розкопок на площі Коліївщини виявили фрагмент муру, який датується 14 століттям.

Як розповіла «Еспресо» начальниця управління історичного середовища Львова Лілія Онищенко, мур півтораметрової товщини.

«Історична назва цієї площі – Векселярська і назва говорить сама за себе. Це була площа давнього середньовічного єврейського кварталу. Від вулиці Руської вона відділялася фірткою, а з півдня ж були міські мури. Сьогодні фрагмент цього міського оборонного муру був відкритий археологами», – каже Лілія Онищенко.

Вже декілька тижнів триває реконструкція площі, археологи допомагають будівельникам, щоб ті не зруйнували давню історію Львова.

«Під час розкопок, під колекторами виявили камені, які є фрагментом оборонного муру. Мур йшов під теперішніми будинками і деякі кафе використовують його, як частину інтер'єру. Зараз видно вже, що його товщина – 1,5 метри», – говорить Онищенко.

Мур продовжать розкопувати, щоб підрядники змогли виконати заміну каналізаційних та інших мереж, які проходять вище нього.

Планується, що мур буде вказаний у проєкті реконструкції вулиці Братів Рогатинців. Тобто бруківкою чи в якийсь інший спосіб він буде промаркований, щоб всі бачили, що під їх ногами проходить давній оборонний мур, зведений ще в 14 столітті.

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