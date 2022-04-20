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    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)

    Мільйони українців були змушені покинути власні домівки - Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Мільйони українців були змушені покинути власні домівки
    фото: Ужгородська міська рада

    Триває 56-й день повномасштабної війни Росії проти України

    В Ужгороді пройшла акція солідарності з вимушеними переселенцями. Активісти нагадали, що в країні триває війна, люди, навіть якщо виживають і їм вдається втекти у більш безпечні регіони, потребують підтримки, допомоги, а обсяги гуманітарної допомоги з-за кордону в останні дні знижуються.

    «Валізи, як образ того, у що вмістилося життя мільйонів українців, гуркіт їхніх коліс, як символ вимушеного переселення через війну, використали на акції в Ужгороді», − зауважили в ужгородській міськраді.

    Люди пройшли із валізами з площі Шандора Петефі через пішохідний міст над Ужем на площу Театральну, там виклали символічні таблички із назвами маршрутів потягів до нашого міста, які подолали дуже багато людей, рятуючись від обстрілів, ракетних ударів, мародерства, катувань, знущань та інших жахів російської окупації. До табличок поклали квіти і вшанували мовчанням тих, чиї валізи залишилися без господарів.

    Організували флешмоб – команда проєкту Ukraine Helpers спільно із Закарпатською ОВА.

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    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)
    фото: Ужгородська міська рада

    Нагадаємо, псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації», повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Після проведення псевдореферендуму ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.

    Теги: росія окупанти акція війна українці Ужгород Україна біженці окупація #stoprussia
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    Активісти провели в Ужгороді акцію на підтримку вимушених переселенців (фото)