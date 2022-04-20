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    Думки вголос

    Російські «гвардійці» стали символом терору

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трагедія в Бучі показали наскільки нелюдами можуть бути російські загарбники - Російські «гвардійці» стали символом терору
    Трагедія в Бучі показали наскільки нелюдами можуть бути російські загарбники
    фото: Офіс президента

    Президент Росії почав нагороджувати російських військовослужбовців з перших днів війни

    18 квітня 2022 року Владімір Путін присвоїв звання «гвардійська» 64-й окремій мотострілецькій бригаді російської армії. 28 березня аналогічний указ був присвячений 155-й бригаді морської піхоти. Обидві російські військові частини діяли у Бучі. Це дозволяє стверджувати, що цієї весни у РФ розпочався новий відлік цинізму на вищому державному рівні.

    Традиційно гвардією називають найбільш боєздатні, звитяжні підрозділи, які продемонстрували мужність та звитягу на полі бою. Проте цього разу мова йде зовсім про інші вчинки.

    Обидві «гвардійські» частини у березні 2022 року перебували у містечку Буча у передмісті Києва. Воно стало відомим всьому світу як символ воєнних злочинів окупантів. Вбиті мирні мешканці-чоловіки, зґвалтовані жінки та неповнолітні дівчата, зруйновані будинки. 85% тіл загиблих мають сліди кульових поранень. Жертвами кількох тижнів окупації стали понад 400 мешканців Бучі.

    Чому окупанти Бучі стали гвардійцями? Президент Росії почав нагороджувати російських військовослужбовців з перших днів війни, для вручення нагород керівники тамтешнього міноборони відвідували госпіталі та приїжджали на окуповану територію. Проте з 64-ю окремою мотострілецькою та 155-ю морської піхоти бригадами ситуація видається зовсім іншою.

    Господар Кремля минулого тижня порівняв звинувачення у воєнних злочинах у Бучі з «фейками про хімічну атаку в Сирії». Мовляв, це явища одного порядку. На цьому фоні абсолютно не дивує призначення командувачем російських військ в Україні Олександра Дворнікова, якого називають «сирійським м'ясником». Він, очевидно, має особисту індульгенцію Путіна на будь-які дії, які дозволяють добитися поставлених цілей.

    Нові «гвардійці» стали іншим символом. Путін та його поплічники плюють на оточуючий світ. Президент Росії нагородив катів, гвалтівників та мародерів. Російська влада не приховує прагнення знищити українців як націю та Україну як державу. Їх потрібно зупинити спільними зусиллями, альтернатив немає.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін військові Буча Україна окупація #stoprussia
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    Російські «гвардійці» стали символом терору