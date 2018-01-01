Бавовна та пустеля. Як диктатура знищила Аральське море в Узбекистані

Серія фотографій «Вода в пустелі» розповідає про те, як диктатура здатна перетворювати абсурд в прийнятну частину повсякденного життя

Лондонський фотограф Марко Барбієрі завжди цікавився країнами, де політика і релігія відіграють ключову роль в житті людей. Він вирішив відправитися в Узбекистан, коли побачив фотографії зникаючого Аральського моря. Але його проект вийшов далеко за рамки того, що він планував спочатку. Серія фотографій «Вода в пустелі» розповідає про



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Узбекистан

Серія фотографій «Вода в пустелі» розповідає про те, як диктатура здатна перетворювати абсурд в прийнятну частину повсякденного життя

Лондонський фотограф Марко Барбієрі завжди цікавився країнами, де політика і релігія відіграють ключову роль в житті людей. Він вирішив відправитися в Узбекистан, коли побачив фотографії зникаючого Аральського моря. Але його проект вийшов далеко за рамки того, що він планував спочатку. Серія фотографій «Вода в пустелі» розповідає про те, як диктатура здатна перетворювати абсурд в прийнятну частину повсякденного життя.

Рішення вирощувати бавовну в місці, не відповідному для цієї культури, - причина поступового зникнення Аральського моря. Воно колись було четвертим найбільшим в світі озером, а зараз вважається, що до 2020 року Аральське море повністю зникне.

Мойнак, колись - портове місто, зараз знаходиться більш ніж в 200 кілометрах від берегової лінії. Те, що залишилося від Аральського моря є отруйним для тварин, а скорочення запасів води вплинуло на місцевий клімат: взимку температури падають до значень, порівнянних з сибірськими, а влітку тут стоїть нестерпна спека.