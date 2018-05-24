Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу

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Тепер рибалки тут не ловлять рибу - вигідніше заробляти на виловлюванні сміття з води, яке потім можна продати

Колись давно дельта річки Цітарум на острові Ява була одним з найкрасивіших місць в Індонезії: вода неспішно текла, рибалки ловили рибу, птаха добували собі їжу, а місцеві жителі брали воду для побутових потреб. Води річки зрошували рисові поля.

Але сьогодні Цітарум перетворилась на гідрозвалище. Річка задихається від тонн твердих побутових відходів і стічних вод сотень заводів. Килим зі сміття на поверхні річки дуже щільний, побачити воду в ньому дуже складно. Занепад річки почався після швидкої індустріалізації в кінці 1980-х років.

Тепер рибалки тут не ловлять рибу - набагато вигідніше заробляти на виловлюванні сміття з води, яке потім можна продати: пластикових пляшок, гумових рукавичок. Збиральник сміття заробляє на тиждень 1-2 фунта, щодня ризикуючи підчепити якесь інфекційне захворювання.