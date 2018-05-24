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    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу

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    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу

    Тепер рибалки тут не ловлять рибу - вигідніше заробляти на виловлюванні сміття з води, яке потім можна продати

    Колись давно дельта річки Цітарум на острові Ява була одним з найкрасивіших місць в Індонезії: вода неспішно текла, рибалки ловили рибу, птаха добували собі їжу, а місцеві жителі брали воду для побутових потреб. Води річки зрошували рисові поля.

    Але сьогодні Цітарум перетворилась на гідрозвалище. Річка задихається від тонн твердих побутових відходів і стічних вод сотень заводів. Килим зі сміття на поверхні річки дуже щільний, побачити воду в ньому дуже складно. Занепад річки почався після швидкої індустріалізації в кінці 1980-х років.

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    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу
    Через сміття не видно навіть воду. Моторошні фото найбруднішої річки світу

    Тепер рибалки тут не ловлять рибу - набагато вигідніше заробляти на виловлюванні сміття з води, яке потім можна продати: пластикових пляшок, гумових рукавичок. Збиральник сміття заробляє на тиждень 1-2 фунта, щодня ризикуючи підчепити якесь інфекційне захворювання.

    екологія Індонезія
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