Чим живе одна з найбільших мусульманських країн світу. Фотогалерея з Пакистану



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Пакистан - шоста за чисельністю населення країна в світі

Пропонуємо вам переглянути добірку цікавих фотографій з повсякденного життя Пакистану.

Повна назва країни - Ісламська Республіка Пакистан.

Ця держава знаходиться в Південній Азії, це шоста за чисельністю населення країна в світі (майже 200 млн чол.), і друга за чисельністю мусульманського населення (близько 180 млн чол).

Варто зазначити, що лише майже 50% населення є грамотними (63% чоловіків і 37% жінок, оцінка 2005 року).