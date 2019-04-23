Іноземні спецслужби попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти



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Про підготовку нападів на острові кілька разів інформували спецслужби США та Індії

Розвідувальні служби Індії і США кілька разів попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти в церквах і туристичних місцях на початку квітня.

Про це пише CNN.

«4 квітня іноземні спецслужби (Індії та США - ред.) повідомили чиновникам Шрі-Ланки про потенційну змову з метою почати атаки смертників на християнські церкви й туристичні місця», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через п'ять днів, 9 квітня, міністерство оборони країни поінформувало генерального інспектора поліції про це і назвало радикальне терористичне угрупування, яке, як вважають, стоїть за цим планом - Nations Thawahid Jaman (NTJ).

У документі також містився список підозрюваних у причетності до можливих атак.

Крім того, 11 квітня ще одне попередження, підписане заступником генерального інспектора поліції Пріялалом Діссанаяке, було поширене серед ряду служб безпеки й деяких урядових міністерств.

У цій записці, з копією якої вдалося ознайомитися CNN, викладалася загроза і знову містився список підозрюваних.

За словами Сенаратне, іноземні спецслужби повторили свої попередження за кілька днів і годин до нападу. Одне таке попередження прийшло за десять хвилин до першого вибуху.

Наразі кількість загиблих в результаті серії вибухів, що прогриміли в неділю на території Шрі-Ланки, досягла 310 чоловік.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.