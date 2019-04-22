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    Правляча партія Японії програла два мандати на довиборах

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    Японський парламент&nbsp; - Правляча партія Японії програла два мандати на довиборах
    Японський парламент 

    Сіндзо Абе може ініціювати дострокові вибори в нижню палату парламенту

    Правляча Ліберально-демократична партія Японії, яку очолює Сіндзо Абе, програла два мандати на довиборах в нижню палату парламенту в округах в Осаці та на Окінаві. ЛДПЯ вперше із 2012 року, коли Абе повернувся до влади, програє на довиборах. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

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    Японські ЗМІ побачили в таких результатах нагадування від виборців країни, щоб правляча партія не сприймала нинішній рівень підтримки як даність. В іншому випадку ЛДПЯ можуть чекати неочікувано погані результати на виборах до верхньої палати парламенту, які мають пройти пізніше протягом цього року.

    Підтримка кабінету міністрів Сіндзо Абе складає на сьогодні 47% або на 5% більше чим за місяць до цього. Експерти вважають, що прем’єр-міністр може вирішити провести дострокові вибори в нижню палату парламенту паралельно із виборами до верхньої палати.

    Поряд із тим уряд може відмовитися поки що від запланованого на жовтень збільшення податку на продажі із 8% до 10%. 

    Також нагадаємо, що 28 квітня відбудуться парламентські вибори в Іспанії: соціалісти лідирують в опитуваннях громадян

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