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    Теракти у Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до 310

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    Теракти у Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до 310

    Уряд країни оголосив сьогодні день національної жалоби

    Кількість загиблих в результаті серії вибухів, що прогриміли в неділю на території Шрі-Ланки, досягла 310 чоловік. Про це повідомляє інтернет-видання The Quint з посиланням на дані поліції острівної держави.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

    Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

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