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    Болтон звернувся до венесуельських військових

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    <p>За словами Болтона, США не забудуть &laquo;будь-які дії з боку збройних сил Венесуели щодо потурання або підбурювання насильства проти мирних жителів на кордонах Колумбії та Бразилії&raquo;</p> - Болтон звернувся до венесуельських військових

    За словами Болтона, США не забудуть «будь-які дії з боку збройних сил Венесуели щодо потурання або підбурювання насильства проти мирних жителів на кордонах Колумбії та Бразилії»

    Радник президента США підкреслив, що у військового керівництва Венесуели «ще є час зробити правильний вибір»

    Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав венесуельських військових не перешкоджати постачанню гуманітарної допомоги через кордон.

    Про це він написав у Twitter.

    «Венесуельські військові мають виконувати свій обов'язок щодо захисту цивільних на колумбійському та бразильському кордонах і дозволяти їм мирно доставляти гуманітарну допомогу без насильства і страху переслідування», - заявив Болтон.

    Він також додав, що США не забудуть «будь-які дії з боку збройних сил Венесуели щодо потурання або підбурювання насильства проти мирних жителів на кордонах Колумбії та Бразилії», зазначивши, що у військового керівництва «ще є час зробити правильний вибір».

    Як відомо, президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого не визнають США і більшість західних країн, відмовився від міжнародної гуманітарної допомоги, заперечивши економічні проблеми в державі та звинувативши лідера опозиції Хуана Гуайдо у спробі завдяки американській допомозі підірвати і повалити нинішній уряд.

    Нагадаємо, армія Венесуели приведена в бойову готовність через анонсовані раніше поставки гуманітарної допомоги із США.

    Джерело: Укрінформ

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