Болтон звернувся до венесуельських військових

Радник президента США підкреслив, що у військового керівництва Венесуели «ще є час зробити правильний вибір»

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав венесуельських військових не перешкоджати постачанню гуманітарної допомоги через кордон.

Про це він написав у Twitter.

«Венесуельські військові мають виконувати свій обов'язок щодо захисту цивільних на колумбійському та бразильському кордонах і дозволяти їм мирно доставляти гуманітарну допомогу без насильства і страху переслідування», - заявив Болтон.

Він також додав, що США не забудуть «будь-які дії з боку збройних сил Венесуели щодо потурання або підбурювання насильства проти мирних жителів на кордонах Колумбії та Бразилії», зазначивши, що у військового керівництва «ще є час зробити правильний вибір».

The Venezuelan military must uphold its duty to protect civilians at the Colombian and Brazilian borders, and allow them to peacefully bring in humanitarian aid without violence or fear of persecution.