Диктатор та тролейбус. Як Кім Чен Ин нічним Пхеньяном їздив

Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині салону

Лідер КНДР Кім Чен Ин випробував новий тролейбус: він проїхав ним по нічному Пхеньяну. Про це повідомляє агентство ЦТАК. У поїздку північнокорейський лідер взяв свою дружину, яка рідко з'являється на публіці. Цікаво і те, що ні на одній фотографії розгледіти її обличчя неможливо, так як вона завжди знаходиться спиною до об'єктиву. [READ_MORE]



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Кін Чен Ин та його дружина, яка вже звично сидить спиною бо об'єктиву

Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині салону

Лідер КНДР Кім Чен Ин випробував новий тролейбус: він проїхав ним по нічному Пхеньяну. Про це повідомляє агентство ЦТАК.

У поїздку північнокорейський лідер взяв свою дружину, яка рідко з'являється на публіці. Цікаво і те, що ні на одній фотографії розгледіти її обличчя неможливо, так як вона завжди знаходиться спиною до об'єктиву.

Агентство наводить слова диктатора, який заявив, що не заспокоїться, поки сам не випробує новий транспорт.

Кім Чен Ин також залишився задоволений швидкістю тролейбуса і відсутністю шуму всередині салону.

Джерело: Газета.Ru