Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)

Провідні дизайнери світу визнали, що український дитячий садочок створює унікальний простір, наповнений світлом

Дитсадок у селищі Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області потрапив у базу найкращих архітектурних об’єктів світу. Також його згадали на авторитетному американському сайті ArchDaily.

Площа дитячого садочку складає 1800 кв.м. Його побудували за півтора року. Унікальність цього проєкту полягає в значній кількості світла від величезних панорамних вікон і впровадженні екологічних норм. Площа дитячого садочку складає 1800 кв.м.

«Вікна руйнують межу між внутрішнім простором і ландшафтним», – сказав архітектор Алекс Валентіра.

Провідні дизайнери світу визнали, що український дитячий садочок створює унікальний простір, наповнений світлом.

«Дизайн інтер’єру простий і функціональний. Головна мета – створити невибагливий фон для кольорового та емоційно яскравого дитячого світу. На наше глибоке переконання, саме діти служать головними композиційними акцентами в такому середовищі», – йдеться на сайті ArchDaily.

На сайті зазначається, що на шляху реалізації задуму було чимало бюрократичних перешкод: «Для реалій України проєкт був експериментальним, оскільки мав значну кількість відхилень від будівельних норм та вимог, застарілих ще з радянських часів. Команда проєкту, включаючи представників замовника, повинна була докласти певних зусиль для узгодження дизайнерських рішень у різних випадках».