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    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)

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    На шляху реалізації задуму було чимало бюрократичних перешкод - Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    На шляху реалізації задуму було чимало бюрократичних перешкод
    Фото: archdaily

    Провідні дизайнери світу визнали, що український дитячий садочок створює унікальний простір, наповнений світлом

    Дитсадок у селищі Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області потрапив у базу найкращих архітектурних об’єктів світу. Також його згадали на авторитетному американському сайті ArchDaily.

    Площа дитячого садочку складає 1800 кв.м. Його побудували за півтора року. Унікальність цього проєкту полягає в значній кількості світла від величезних панорамних вікон і впровадженні екологічних норм. Площа дитячого садочку складає 1800 кв.м.

    «Вікна руйнують межу між внутрішнім простором і ландшафтним», – сказав архітектор Алекс Валентіра.

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    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)
    Фото: archdaily

    Провідні дизайнери світу визнали, що український дитячий садочок створює унікальний простір, наповнений світлом.

    «Дизайн інтер’єру простий і функціональний. Головна мета – створити невибагливий фон для кольорового та емоційно яскравого дитячого світу. На наше глибоке переконання, саме діти служать головними композиційними акцентами в такому середовищі», – йдеться на сайті ArchDaily.

    На сайті зазначається, що на шляху реалізації задуму було чимало бюрократичних перешкод: «Для реалій України проєкт був експериментальним, оскільки мав значну кількість відхилень від будівельних норм та вимог, застарілих ще з радянських часів. Команда проєкту, включаючи представників замовника, повинна була докласти певних зусиль для узгодження дизайнерських рішень у різних випадках».

    Теги: діти Дніпро Дніпропетровщина дитячий садок
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    Дитячий садок під Дніпром став одним із найкращих архітектурних об'єктів світу (фото)