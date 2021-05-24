Як працюватимуть дитячі табори цього літа: відповідь міністра

У 2020 році дитячі табори працювали в «більш складній епідобстановці» і було більше червоних зон

У 2021 році, за словами міністра, «ситуація стабільна»

Дитячі оздоровчі табори цього літа працюватимуть за правилами минулого року. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні журналістам.

«Постанова, яка регулює оздоровчий процес в умовах епідемії, залишається чинною. Попередній оздоровчий період у нас була складніша ситуація, у нас було більше регіонів червоного рівня, в якому не можна було проводити оздоровлення і не можна було брати дітей на оздоровлення. Зараз епідситуація стабільна, у нас більшість регіонів на жовтому рівні», – сказав Ляшко.

Торік в Україні лише з 1 серпня відкрили дитячі табори в регіонах із «зеленої» та «жовтої» зон.

Додамо, що в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

До слова, із 1 вересня в українських школах впровадять нове меню для учнів зі 160 страв із більш корисним та збалансованим раціоном. Меню розраховано на чотири тижні. Дітей знайомитимуть, як з традиційними українськими стравами, так і стравами різних кухонь світу.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність переходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.