  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки

    • Розсилка
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки

    Близько 150 тисяч шанувальників ретро-моди відвідали фестиваль

    У минулі вихідні в Сассексі, Великобританія, пройшов ретро-фестиваль «Goodwood Revival». Триденне захід присвячений моді і автомобілям 1940-60-х років.

    Читайте також

    1 з 36
    на весь екран згорнути
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки
    Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки

    Близько 150 тисяч шанувальників ретро-моди відвідали фестиваль і історичну гоночну трасу поблизу Чичестера в Західному Сассексі. Започаткований в 1998 році, фестиваль практично не змінюється, показуючи класичні автомобілі в оточенні моди.

    Читайте також
    Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ