Фестиваль ретро-моди «Goodwood Revival»: до Великобританії повернулися 1940-і роки



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Близько 150 тисяч шанувальників ретро-моди відвідали фестиваль

У минулі вихідні в Сассексі, Великобританія, пройшов ретро-фестиваль «Goodwood Revival». Триденне захід присвячений моді і автомобілям 1940-60-х років.

Близько 150 тисяч шанувальників ретро-моди відвідали фестиваль і історичну гоночну трасу поблизу Чичестера в Західному Сассексі. Започаткований в 1998 році, фестиваль практично не змінюється, показуючи класичні автомобілі в оточенні моди.