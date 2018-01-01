Талановиті ілюстратори висміюють найрезонансніші світові події. Добірка фотожаб

Кожен з цих знімків свого часу здобував вірусну популярність в мережі. Тепер же ви можете подивитися їх в єдиній добірці

Майстри графічних редакторів часто створюють власні репліки на резонансні фотографії, які друкуються на перших шпальтах авторитетних газет і журналів. Спеціально для таких креативних фахівців з хорошим почуттям гумору проводяться спеціалізовані Photoshop-баттли. Перемагають у них справжні чарівники олівця і сатири. [GALLERY_BLOCK]



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Кожен з цих знімків свого часу здобував вірусну популярність в мережі. Тепер же ви можете подивитися їх в єдиній добірці

Майстри графічних редакторів часто створюють власні репліки на резонансні фотографії, які друкуються на перших шпальтах авторитетних газет і журналів.

Спеціально для таких креативних фахівців з хорошим почуттям гумору проводяться спеціалізовані Photoshop-баттли. Перемагають у них справжні чарівники олівця і сатири.

Джерело: boredpanda.com