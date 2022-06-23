Журналісти зустріли вантаж-200 із Маріуполя. Фоторепортаж з моргу

Запах у морзі – далеко не наймоторошніше, що може бути

До київських моргів звозять тіла загиблих військових, які обороняли «Азовсталь» й інші райони Маріуполя. Журналісти «Громадського» побували у місці, де розбирають білі рефрижератори і машини з написом «Евакуація 200».

Відомо, що тіла загиблих передали 21 червня в межах обміну з російською стороною. Частина пакетів залишиться тут, у холодильниках обласного моргу, решту розподілять між закладами Бучі й Вишгорода.

«Ми навіть не знаємо до кінця, кого нам передають. Попереднього обміну в мішках були цивільні, літня жінка в памперсі. Ми їм віддали військових, а вони нам – хто був. Понакидали для кількості», – розповідає Наталя Багрій, військовослужбовиця «Азову» з патронатної служби.

Під час огляду тіл Наталя з колегою Іриною фотографує на телефон особливі прикмети загиблих військовослужбовців, будь-які розпізнавальні знаки. Усе це вони збирають до своєї внутрішньої бази.

«У день прибуття тіл починається пекло. Телефонують батьки. Запитують, хто приїхав, чи можна подивитися? Зараз ми всіх за протоколом скеровуємо на ДНК. До нас часто надходять тіла в активній стадії розкладання, гниття, випаровування. Навіть судмедексперти, які працюють у морзі на Оранжерейній, і які раніше одночасно брали 4-5 трупів до кабінету на розтин, зараз беруть не більше 2 тіл. Інакше працювати неможливо, стоїть запах. У деяких тіл немає голів. Як їх опізнавати?», – говорить військовослужбовиця «Азову».

Журналістка «Громадського» зізнається, що запах у морзі – далеко не наймоторошніше, що може бути. Мить, коли розщібають чорний пакет, і відчуття невідомості від того, що всередині, – ось що бʼє найсильніше.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

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