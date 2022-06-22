«Я – Маріуполь». В Україні відкриваються центри підтримки переселенців

Маріупольці отримують у центрах підтримки переселенців всю необхідну допомогу

Центри підтримки маріупольців діють уже в п'ятьох містах

В Україні відкриваються центри підтримки переселенців «Я – Маріуполь».

Центри «Я – Маріуполь» вже діють у Вінниці, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому. Наступний буде відкрито у Хмельницькому.

Маріупольці, які тимчасово знайшли прихисток у цих містах, можуть звернутися до працівників центру з будь-якого питання. У центрах можна отримати гуманітарну, психологічну, юридичну, соціальну допомогу.

Центри облаштовуються за кошти Маріуполя та міжнародних благодійних фондів.

Як повідомлялося, в Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».

У зруйнованому Маріуполі до лікарів щоденно звертаються 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії.

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