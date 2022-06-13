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    Новини

    Маріуполь: росіяни відновлюють залізницю, щоб поставляти зброю до лінії фронту (відео)

    Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані - Маріуполь: росіяни відновлюють залізницю, щоб поставляти зброю до лінії фронту (відео)
    Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані
    фото з відкритих джерел

    Запуск залізниці у Маріуполі дозволить росіянам прискорити вивезення награбованого майна та логістику до лінії фронту

    У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині «влада» в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі. Залізниця конче необхідна окупантам для повноцінного відновлення роботи порту, перш за все», – написав представник мерії Маріуполя.

    Андрющенко пояснив, що в разі запуску залізниці це значно спростить загарбникам логістику по доставці товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області. Також залізниця прискорить вивезення награбованого по окупованих територіях, тому вони й поспішають.

    «Зараз відновлюють частину вздовж «Азовсталі». Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані», – констатував радник мера.

    Нагадаємо, із порту Маріуполя 12 червня окупанти відправили чергове судно з викраденим металом до Росії.

    Також росіяни крадуть зерно на окупованих територіях України. Зокрема, нещодавно потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: росіяни відновлюють залізницю, щоб поставляти зброю до лінії фронту (відео)