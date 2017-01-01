Шторм в Індії: 20 загиблих, 100 зниклих безвісти

На півдні Індії пройшов тропічний циклон Окхі, який забрав життя не менше 20 осіб

За даними екстрених служб, як інформує DNA, стихія вирувала у 3 південних індійських штатах – Тамілнад, Лакшадвіп і Керала. [GALLERY_BLOCK] Рятувальні служби евакуювали тисячі осіб з епіцентру подій. Також їм вдалося врятувати понад 350 рибалок, які перебували під час стихії в морі. Шторм забрав життя не менше 20 людей за 3 дні. А



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Шторм в Індії

На півдні Індії пройшов тропічний циклон Окхі, який забрав життя не менше 20 осіб

За даними екстрених служб, як інформує DNA, стихія вирувала у 3 південних індійських штатах – Тамілнад, Лакшадвіп і Керала.

Рятувальні служби евакуювали тисячі осіб з епіцентру подій. Також їм вдалося врятувати понад 350 рибалок, які перебували під час стихії в морі.

Шторм забрав життя не менше 20 людей за 3 дні. А ще понад 100 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кілька сотень будинків повністю зруйновані через шторм.

Синоптики прогнозують, що тепер Окхі рушить на північ і вже найближчим часом може вирувати в штатах Мумбаї та Гуджарат.

Джерело: Gazeta.ua