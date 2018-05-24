Ісландія зверху: фантастичні світлини, зроблені фотографом з Австралії

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Роботи фотографа відображають інтенсивні сезонні зміни, які відбуваються в цій частині світу

Бенджамін Хардман (Benjamin Hardman) - талановитий фотограф, ретушер та оператор безпілотника з Австралії, який в даний час живе і працює в Рейк'явіку (Ісландія). Він фокусується на природі і подорожах.

Бенджамін віддає перевагу полярним і субполярним регіонам, ландшафтні та комерційні роботи Хардман відображають інтенсивні сезонні зміни, які відбуваються в цій частині світу.

Варто зазначити, що у Бенджаміна є майже 500 000 підписників в Instagram.