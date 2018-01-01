Колишній «регіонал» Мусєєв за $60 тисяч відгуляв гучне весілля у Києві

Депутат Харківської міськради, колишній «регіонал» Максим Мусєєв і шоу-ведуча Єва Субботіна 18 лютого відсвяткували шикарне весілля

Святкування проходило у престижному київському ресторані Regent Hill. Привітати молоде подружжя прийшли близько 200 гостей. Серед них - травесті-діва Монро, співак Віталій Козловський. Ведучими вечора були найкрасивіша жінка за версією «Viva!-2018» Оля Полякова та шоумен Олександр Педан. Своїм співом розважав