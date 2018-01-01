Колишній «регіонал» Мусєєв за $60 тисяч відгуляв гучне весілля у Києві
- Сьогодні, 10:35
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Депутат Харківської міськради, колишній «регіонал» Максим Мусєєв і шоу-ведуча Єва Субботіна
Депутат Харківської міськради, колишній «регіонал» Максим Мусєєв і шоу-ведуча Єва Субботіна 18 лютого відсвяткували шикарне весілля
Святкування проходило у престижному київському ресторані Regent Hill.
Привітати молоде подружжя прийшли близько 200 гостей. Серед них - травесті-діва Монро, співак Віталій Козловський. Ведучими вечора були найкрасивіша жінка за версією «Viva!-2018» Оля Полякова та шоумен Олександр Педан. Своїм співом розважав присутніх Monatik.
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Фото: maincream.com
Серед гостей розіграли iPhone останньої моделі - його виграла телеведуча Олена Філонова.
Як з'ясували журналісти програми «Наші гроші», свято Мусєєву обійшлося у щонайменше $60 тис. При цьому, згідно з декларацією чиновника, він живе на зарплатню у 9 тис. грн.
Джерело: Gazeta.ua