Харків без тепла: у мерії розповіли, чи будуть звільнення

У мерії не хочуть приймати «поспішні висновки»

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що до з'ясування всіх деталей звільняти представників «Харківських теплових мереж» через аварії не будуть. Про це він заявив у неділю ввечері журналістам, повідомляє «Укрінформ». «Гарячкувати з кадровими рішеннями не будемо. Ви повинні розуміти, що є



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Прорив труб у Харкові

У мерії не хочуть приймати «поспішні висновки»

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що до з'ясування всіх деталей звільняти представників «Харківських теплових мереж» через аварії не будуть.

Про це він заявив у неділю ввечері журналістам, повідомляє «Укрінформ».

«Гарячкувати з кадровими рішеннями не будемо. Ви повинні розуміти, що є фахівці, є опалювальний сезон і зараз приймати поспішні висновки ми не будемо. Ми все проаналізуємо, врахуємо. Ми чітко, крок за кроком, подивимося проходження всього процесу і при підготовці до опалювального сезону, і при підготовці і локалізації тих поривів, які були», - заявив Терехов.

За його словами, аварійні бригади КП «Харківські теплові мережі» (ХТМ) усувають четвертий порив на тепломагістралі на Салтівці. Там утворилася тріщина довжиною близько 1,5 метрів.

«Ми прийняли рішення повністю міняти цю ділянку теплотраси. Роботи будуть вестися, починаючи з цієї хвилини і завершаться до ранку», - додав він.

Що стосується витрат на заміну труб, то, за його словами, на заміну 10% труб в рік для КП «Харківводоканал» знадобиться 10 млрд грн: «Перекладка магістралей «ХТМ» буде коштувати ще дорожче, а бюджет у нас - 16 млрд грн».

«Потрібно залучати гроші Світового банку та інших фінансових установ, з якими ми активно працюємо. Потрібно вносити відповідні коригування до державного бюджету. Це має бути потужна, серйозна програма», — підкреслив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові через повторні пориви тепломережі затримується відновлення теплопостачання об’єктів житлової та соціально-побутової сфери, які опинились без тепла через минулі аварії.

У мерії пообіцяли, що теплопостачання в будинках та комунальних закладах відновлять до опівдня 26 лютого.

22 лютого без тепла і гарячої води залишились понад 400 житлових будинків у Київському та Шевченківському районах міста Харкова.