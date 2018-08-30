Купи сміття і 60 000 наметів залишили після себе відвідувачі фестивалю у Великобританії



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Більшість наметів доведеться викинути, а не віддати на благодійність, так як вони зіпсовані

Відгримів триденний музичний фестиваль Reading Festival в Беркширі. Більше 100 000 чоловік взяли участь в заході. Відвідувачі залишилися задоволені фестивалем, чого не скажеш про прибиральників. Зокрема, глядачі залишили після себе більше 60 000 наметів, надувні матраци і купи сміття.

Організатори кажуть, що більшість наметів доведеться викинути, а не віддати на благодійність, так як вони зіпсовані. Все залишене «добро» оцінили в 1 млн фунтів.