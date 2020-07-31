Лукашенко напружився. Такого мітингу у Мінську ще не було ніколи (фото)



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Вибори президента Білорусі, які відбудуться вже 9 серпня, можуть стати неприємним сюрпризом для Лукашенка

Близько 63 тисяч людей прийшли в Мінську на мітинг опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської. За даними білоруських ЗМІ, цей мітинг став наймасовішим за останні роки.

Як інформує білоруська служба Радіо Свобода, на акції також виступили родичі людей, визнаних політв'язнями в Білорусі.

Незважаючи на швидку роботу поліції, на пунктах пропуску вишикувалися черги в кілька сотень людей. Підходи до місця мітингу були перевантажені, рух сповільнився (учасники акції повідомляли про припинення руху тролейбусів), тому людям довелося туди дістатися пішки.