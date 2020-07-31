Лукашенко напружився. Такого мітингу у Мінську ще не було ніколи (фото)
Вибори президента Білорусі, які відбудуться вже 9 серпня, можуть стати неприємним сюрпризом для Лукашенка
Близько 63 тисяч людей прийшли в Мінську на мітинг опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської. За даними білоруських ЗМІ, цей мітинг став наймасовішим за останні роки.
Як інформує білоруська служба Радіо Свобода, на акції також виступили родичі людей, визнаних політв'язнями в Білорусі.
«Що ви робите: на вулицю виходять ваші діти, матері, сестри. Не потрібно їх бити. Люди просто вийшли висловити свою думку. Подивіться нам в очі. Ми такі, як ви. Бабуся, яка продає кріп у переході, не є злочинцем. Люди, які хочуть гідного життя, не є злочинцями. Білоруси, які підтримують альтернативного кандидата, не є злочинцями. Це наш народ. Нація, яка хоче мирної зміни влади. Будь ласка, не йдіть проти своєї совісті, не йдіть проти свого народу», – сказала Світлана Тихановська.
Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.
14 липня ЦВК Білоурсі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.