Білорусь посилила контроль на кордоні з Україною: подробиці



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Білорусь посилила контроль на кордоні з Україною

Буде посилено контроль осіб, попередній перегляд транспортних засобів, які прямують на в'їзд до Білорусі

Дипломати України і Республіки Білорусь у зв'язку із затриманням напередодні найманців ПВК «Вагнера» домовилися посилити прикордонний режим обох країн.

Про те, що мається на увазі під посиленням, у коментарі УНН розповіли у пресслужбі державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

«На даний момент часу на білорусько-українській ділянці ситуація контрольована, прогнозована, стабільна. Потрібно відзначити, що взаємодія і органів прикордонної служби Білорусі з колегами з України здійснюється на різних рівнях», - повідомили у пресслужбі.

Співрозмовник зазначив, що зв'язок налагоджено у взаємодії від головних прикордонних уповноважених, якими є керівники прикордонних відомств, аж до взаємодії безпосередньо командирів підрозділів, які охороняють державний кордон.

«Так, дійсно, сьогодні досягнуто такої домовленості, що взаємодія з питань забезпечення прикордонної безпеки в умовах проведення виборчої кампанії в Республіці Білорусь, напевно, потребує якоїсь активізації. Це обумовлено саме тими обставинами (затриманням найманців ПВК «Вагнера« - ред.)...», - повідомили у комітеті.

У пресслужбі вказали також, що у цих цілях планується також задіяти вже працюючий контактний пункт «Пінськ-Житомир», що є одним з елементів системи інтегрованого управління кордонами.

За словами співрозмовника, пункт оснащений сучасними засобами зв'язку для оперативного обміну інформацією у режимі аудіо- і відеоконференції, що дозволяє у максимально стислі терміни точково реагувати на будь-які виникаючі інциденти або загрози у забезпеченні прикордонної безпеки на білорусько-українській ділянці кордону.

«Що стосується посилення прикордонного режиму - підхід до цього питання буде комплексний. Перш за все, це передбачає додаткові заходи контролю за порядком відвідування і перебування громадян у прикордонній зоні і смузі. Я, в даному випадку, говорю про прикордонне відомство Республіки Білорусь. Це означає, що мається на увазі прикордонна зона і смуга з білоруської сторони. Разом з тим, ми вважаємо що українські колеги також зроблять певні кроки у цьому напрямку», - заявив співрозмовник.

У пресслужбі комітету також відзначили, що, крім іншого, між керівниками прикордонних відомств України та Республіки «є домовленість про посилення перевірочних заходів у пунктах пропуску на спільно здійснюваній охороні кордону».

«Буде посилено контроль осіб, попередній перегляд транспортних засобів, які прямують на в'їзд до Білорусі. В цілому, на українському напрямку, як у пунктах пропуску, так і у «зеленому» кордоні ми плануємо збільшити і буде збільшено кількість прикордонних нарядів і всі контрольно-перевірочні заходи, які допоможуть попередити розвиток якихось негативних тенденцій і т.д.», - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків ПВК «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.