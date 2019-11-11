Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба



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«Фотографія ніколи не змінюється на відміну від інших речей»

Саравут Інтароб (Sarawut Intarob) - талановитий фотограф і ретушер з Таїланду, учасник і переможець міжнародних конкурсів. На свою камеру Nikon D800 Саравут знімає неймовірної краси пейзажі, а також вуличні і портретні фотографії.

Саравут пристрасний любитель подорожувати, а його улюбленою частиною світу є Азія. Фотограф каже, що подорожі - це відмінний спосіб побачити різні способи життя людей, побут, і, звичайно, неймовірні пейзажі. А фотографія допомагає це зобразити.

«Мені подобається дивитися на фотографії і «вбирати» в себе те, що людина хотіла сказати цим знімком. Я думаю, що перевага фотографії саме в тому, що, як казав Енді Ворхол, «Фотографія ніколи не змінюється на відміну від інших речей». Ніколи не змінюється дух фотографії».