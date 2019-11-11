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    Фото

    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба

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    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба

    «Фотографія ніколи не змінюється на відміну від інших речей»

    Саравут Інтароб (Sarawut Intarob) - талановитий фотограф і ретушер з Таїланду, учасник і переможець міжнародних конкурсів. На свою камеру Nikon D800 Саравут знімає неймовірної краси пейзажі, а також вуличні і портретні фотографії.

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    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба
    Магічний дух Таїланду на неймовірних світлинах фотографа Саравута Інтароба

    Саравут пристрасний любитель подорожувати, а його улюбленою частиною світу є Азія. Фотограф каже, що подорожі - це відмінний спосіб побачити різні способи життя людей, побут, і, звичайно, неймовірні пейзажі. А фотографія допомагає це зобразити.

    «Мені подобається дивитися на фотографії і «вбирати» в себе те, що людина хотіла сказати цим знімком. Я думаю, що перевага фотографії саме в тому, що, як казав Енді Ворхол, «Фотографія ніколи не змінюється на відміну від інших речей». Ніколи не змінюється дух фотографії».

    Азія
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