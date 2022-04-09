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    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України

    Зеленський зазначив, що Джонсон &ndash; один із найбільш принципових противників російського вторгнення - «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    Зеленський зазначив, що Джонсон – один із найбільш принципових противників російського вторгнення

    Джонсон у Києві провів зустріч із Зеленським тет-а-тет

    Сьогодні, 9 квітня, відбувся візит до Києва прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

    Зокрема, відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

    Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

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    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України
    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч Зеленського з Джонсоном, повідомив, що тепер «ми станемо ще сильнішими».

    «Дякуємо за підтримку. За неухильний санкційний тиск на країну-агресора та за зброю, яка допомагає нам цю агресію відбивати. Ми разом боремось і разом переможемо. Незабаром. Для України. Для Європи. Для світу», – сказав Єрмак

    Як відомо, Велика Британія регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

    8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

    Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.

    Також Джонсон раніше заявив, що припинення російсько-української війни є недостатньою причиною для скасування санкцій, запроваджених Британією проти країни-агресора.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    «Ми разом боремось і разом переможемо». Як пройшов візит Джонсона до України