Британія планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси – The Times

Зброя допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря

Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря. Про це повідомляє The Times.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав міністрам, що хоче надати зброю Україні, щоб запобігти наступу російських військових на Одесу.

За його словами, це буде так само як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб зупинити спроби Путіна захопити Київ.

Нагадаємо, 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму.

Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

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