Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak

Ракети Starstreak є на озброєнні лише Великої Британії та ПАР

Міністр оборони Сполученого Королівства пояснив, чому українцям не підійдуть британські танки

Партія переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak передана Україні від міністерства оборони Великої Британії. Про це з посиланням на міністра оборони Бена Воллеса пише "Європейська правда". Зокрема Воллес сказав, що перші українські військові пройшли підготовку і тепер розгорнуті разом зі Starstreak, додавши, що Британія "робить більше, ніж будь-хто інший", щоб допомогти Україні.

"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже у них є. Просто надання британських танків насправді не спрацює", – сказав Воллес.

Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР.

Раніше глава британського оборонного відомства анонсував передачу 4 тисяч таких ракет, заявляючи, що «це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволяє українським силам краще захищати своє небо».

Згодом Прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон голосив, що Великобританія надасть Україні ще близько 6000 додаткових ракет.