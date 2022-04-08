Британія надасть Україні більше зенітних і протитанкових ракет – Джонсон

Загалом Британія передасть озброєнь на 100 млн фунтів

Велика Британія оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон на спільному виступі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє CNN.

«Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія відправить Збройним силам України високоякісне обладнання на суму ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів», – сказав Джонсон.

Так, йдеться про боєприпаси для переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Starstreak, а також 800 ракет для протитанкових комплексів.

Нагадаємо, як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.