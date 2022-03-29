Мир в Україні не стане підставою для скасування британських санкцій з Росії

Припинення війни в Україні не є достатньою підставою для зняття британських санкцій з Росії, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Велика Британія планує посилити санкційний тиск на Росію, аби змусити її відмовитися від агресивної поведінки на світовій арені

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення російсько-української війни є недостатньою причиною для скасування санкцій, запроваджених Британією проти країни-агресора. Про це пише видання Reuters.

Цю заяву Джонсон зробив на засіданні британського кабінету міністрів.

До журналістів слова голови уряду доніс прессекретар Джонсона. «Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з Росії», – пояснив речник керівника британського уряду.

Навпаки, Джонсон заявив, що тиск на Росію, зокрема, треба посилити. Прем’єр наголосив, що йдеться як про економічні заходи, так і про військову допомогу (для України – ред.). Усе це, за словами Бориса Джонсона, потрібно для того, щоб «Росія повністю змінила курс».

Нагадаємо, що Велика Британія і особисто Джонсон є одним із найактивніших європейських партнерів України. Британський прем’єр навіть заявив, що може здійснити миттєву поїздку до Києва, який досі обстрілюється російськими окупантами.

Об’єднане королівство регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

Крім того, Джонсон запропонував провести футбольний Євро-2028, заявку на який подала Росія, в Україні.

Тож у інтерв’ю виданню Economist президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона прикладом допомоги та відданості Україні для усього західного світу. Зеленський заявив: «Велика Британія однозначно на нашому боці (російсько-української війни – ред.)».