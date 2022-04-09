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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України

    Гроші країн-донорів спрямують на підтримання платіжного балансу та державного бюджету&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України

    Гроші країн-донорів спрямують на підтримання платіжного балансу та державного бюджету    

    Фото з відкритих джерел

    Переказувати допомогу зможуть не тільки уряди, а й міжнародні організації та міжурядові утворення

    Національний банк України вітає рішення Ради директорів МВФ про створення спеціального адміністративного рахунку для зарахування коштів на підтримку України. Гроші, що надійдуть на рахунок, будуть спрямовані насамперед на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України. Як зазначається у Telegram-каналі НБУ, цей вкрай важливий крок допоможе Україні у боротьбі з російською військовою агресією.

    «Ми очікуємо на фінансову допомогу від держав - членів МВФ. Крім того, переказувати допомогу зможуть не тільки уряди, а й міжнародні організації та міжурядові утворення», - зазначають в НБУ

    Також повідомляється, що створення цього важливого інструменту підтримки держави було ініційовано канадським виконавчим директором МВФ та відразу підтримано директорами від нідерландсько-бельгійської групи країн, до якої входить і Україна, а також групою країн Скандинавії та Балтії.

    «Ми надзвичайно вдячні країнам, що виступили ініціаторами створення рахунку для допомоги Україні, та керівництву МВФ за підтримку цієї ініціативи. Зі свого боку, Національний банк знаходиться у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами для максимального наповнення цього рахунку фінансовими ресурсами, зокрема, ініціював зустріч наступного тижня з послами країн "Групи семи", щоб обговорити майбутню підтримку»,– прокоментував голова НБУ Кирило Шевченко.

    Сьогодні стало відомо про намір уряду Канади виділити до 1 млрд канадських доларів для переказу на спецрахунок для міжнародної допомоги Україні.

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    Теги: МВФ Національний банк банк гроші Україна Кирило Шевченко НБУ
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    Стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України