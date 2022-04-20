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    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото

    Ще два місяці тому ніхто б не повірив, що місто буде зруйновано вщент - Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    Ще два місяці тому ніхто б не повірив, що місто буде зруйновано вщент
    фото: Азов

    Триває 56-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Російські окупанти продовжують бомбити мирне місто Маріуполь. Масштаби руйнувань перейшли всі межі. Багато хто почав порівнювати українське місто із сиріським Алеппо, зокрема і Володимир Зеленський, коли звернувся до учасників форуму у Катарі.

    Нагадаємо, що до злочинів проти людяності в Алеппо теж причетна Росія. Путінська орда у 2011 році почала безжально знищувати місто, перетворивши його на суцільну братську могилу.

    «Дзеркало тижня» порівняло Алеппо та Маріуполь. На жаль, вийшло дуже схоже.

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    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото
    колажі: «Дзеркало тижня»

    Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

    Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь». Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Сирія війна Україна злочини проти людяності місто окупація #stoprussia
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    Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото