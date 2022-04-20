Маріуполь стає «другим Алеппо». Порівняйте фото

Ще два місяці тому ніхто б не повірив, що місто буде зруйновано вщент

Триває 56-й день повномасштабної війни Росії проти України

Російські окупанти продовжують бомбити мирне місто Маріуполь. Масштаби руйнувань перейшли всі межі. Багато хто почав порівнювати українське місто із сиріським Алеппо, зокрема і Володимир Зеленський, коли звернувся до учасників форуму у Катарі.

Нагадаємо, що до злочинів проти людяності в Алеппо теж причетна Росія. Путінська орда у 2011 році почала безжально знищувати місто, перетворивши його на суцільну братську могилу.

«Дзеркало тижня» порівняло Алеппо та Маріуполь. На жаль, вийшло дуже схоже.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь». Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.